Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Κώστα Ηλιάκη, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του: “Ήταν ο φάρος μας”, είπε ο γιος του

Σε μια συγκινητική, τα Χανιά φιλοξένησαν φέτος τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής «Ηλιάκεια», που εδώ και είκοσι χρόνια πραγματοποιούνται ανελλιπώς στην Κάρπαθο, αφιερωμένες στη μνήμη του αείμνηστου σμηναγού Κώστα Ηλιάκη.

Η φετινή διοργάνωση είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτεί δύο δεκαετίες από την 23η Μαΐου 2006, όταν ο Κώστας Ηλιάκης έχασε τη ζωή του στο Αιγαίο, εκτελώντας ηρωικά το καθήκον του, κοντά στην Κάρπαθο.

Για πρώτη φορά, οι εκδηλώσεις που καθιερώθηκαν εδώ και είκοσι χρόνια στην Κάρπαθο μεταφέρθηκαν στη γενέτειρά του.

Όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα flashnews.gr, ο γιος του Γιάννης, συγκινημένος μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανέφερε για την θυσία του πατέρα του τα εξής:



«Για την πατρίδα ο πατέρας μου ήταν ένας σμηναγός που έδωσε τη ζωή του εκτελώντας το ύψιστο καθήκον του, να πετάει στους ελληνικούς ουρανούς. Για εμάς ήταν ο φάρος μας. Ωστόσο για την κοινότητα μας ήταν και κάτι άλλο, ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ένας παθιασμένος αθλητής της πετοσφαίρισης. Δεν είναι τυχαίο που ο πατέρας μου αγάπησε αυτό το άθλημα. Αυτές οι αξίες, η ομαδικότητα, η πειθαρχία, το να κοιτάζεις πάντα προς τα πάνω τον οδήγησαν στα πιλοτήρια της πολεμικής αεροπορίας. Με την ονοματοδοσία αυτού του αθλητικού κέντρου, η θυσία του και το όνομα του παίρνουν μια νέα μορφή. Το ονομά του από σήμερα θα ακούγεται καθημερινά εκεί που χτυπάει η καρδιά της νεολαίας».

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνημόσυνη δέηση ενώ σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στο Αθλητικό Κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα φέρει πλέον το όνομα «Κώστας Ηλιάκης», ως μια μόνιμη υπενθύμιση της παρουσίας και της μνήμης του στον τόπο του και ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του.