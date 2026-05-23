Χειροπέδες σε δύο διακινητές μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές της Ροδόπης και του Έβρου, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ορεστιάδας δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Εγνατία οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν τον έναν διακινητή, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα επτά μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα, χρηματικό ποσό και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Διδυμοτείχου.