Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το “ευχαριστώ” σε γιατρούς και νοσηλεύτριες μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» που την φροντίζουν μετά την περιπέτεια με την υγεία της, λέει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της στο Facebook σήμερα Σάββατο (23.5.26).

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ειρήνη Αγαπηδάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό».

«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες».

Ειρήνη Αγαπηδάκη

