Θεσσαλονίκη: Παιδιά έπαιξαν βόλεϊ σε ένα μεγάλο γήπεδο που στήθηκε στην πλ. Αριστοτέλους – Βίντεο και φωτογραφίες

Ένα μεγάλο γήπεδο βόλεϊ στήθηκε το πρωί του Σαββάτου (23/5) στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη για το τουρνουά μίνι βόλεϊ «Πάμε πλατεία 2026».

Την εκδήλωση διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Αθλητισμού και η ΕΠΕΣΘ, από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:30 με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών-αθλητριών.

«Street Volley για δεύτερη χρονιά στην πλατεία Αριστοτέλους η οποία γέμισε με φιλέ και ήρθαν οι ομάδες των παιδιών να παίξουν και να το χαρούνε» τόνισε σε δηλώσεις της η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Κυριακή Γιαννακίδου και πρόσθεσε πως «και φέτος είμαστε γεμάτοι από αθλητικές δραστηριότητες, επίσης ξεκινάει το project “Μέγας Αλέξανδρος” Διεθνείς Αγώνες στην πόλη, με 25-26 διοργανώσεις μέσα στην πόλη» και συμπλήρωσε πως «η Θεσσαλονίκη ανεβαίνει πολύ ψηλά πλέον και σε αυτό το κομμάτι».

Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 στα γήπεδα του Ποσειδωνίου

Παράλληλα, στα ανοιχτά γήπεδα Μπάσκετ του Ποσειδωνίου ξεκινά, από το πρωί του Σαββάτου το διήμερο Τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3 που συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο με τον ΠΣΑΚΚ και με τίτλο «Τάπα στη Βία και τον Ρατσισμό», στο οποίο συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στον εκφοβισμό και στον αποκλεισμό.

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής τουρνουά Μπάσκετ 3Χ3:

Σάββατο 23 Μαΐου: 09.00-14.00 & 17.00-20.30

Κυριακή 24 Μαΐου: 10.00-14.00 & 17.00-20.30

