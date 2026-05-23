Τατιάνα Στεφανίδου: Θα επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά δεν με ενδιαφέρει να κάνω εκπομπή και να βγαίνω στο γυαλί

Η Τατιάνα Στεφανίδου βρέθηκε στα εγκαίνια καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου και παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών. Σε απόσπασμα που μετέδωσε η εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, η δημοσιογράφος μίλησε για το επαγγελματικό μέλλον της και τη μετάβαση των Μέσων Επικοινωνίας σε μια νέα εποχή με τη βοήθεια εργαλείων ΑΙ.

Για ακόμα μια φορά η Τατιάνα Στεφανίδου διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια για ενασχόλησή της με την πολιτική. Έκανε λόγο για «fake news» που διακινούνται από ορισμένους συστηματικά και επισήμανε πως θεωρεί τον χώρο πιο τοξικό από τον αντίστοιχο της τηλεόρασης.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν μου λείπει η τηλεόραση και απορώ κι εγώ που δεν μου λείπει. Θεωρούσα ότι θα μου λείπει πολύ. Αυτά με τα οποία ασχολούμαι τώρα ίσως να μην σας ενδιαφέρουν τόσο, ίσως να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα προς παρουσίαση στις εκπομπές από τις οποίες προέρχεστε αλλά εμένα με γεμίζουν πάρα πολύ. Έχω ανακαλύψει έναν κόσμο καινούριο για μένα, ασχολούμαι με τη μετάβαση του γκρουπ των site που διοικούμε με τον σύζυγό μου στην Alter Ego Media στην ΑΙ εποχή», είπε αρχικά η Τατιάνα Στεφανίδου.

Η δημοσιογράφος εστίασε στη συνέχεια στις σημαντικές αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητα και επισήμανε: «Θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος, αυτό που συμβαίνει στο ίντερνετ είναι πολύ μεγαλύτερο από τη βιομηχανική επανάσταση. Οι αλλαγές είναι κοσμοϊστορικές».

«Η καθημερινότητα και το επαγγελματικό μου παρόν και μέλλον δεν σας ενδιαφέρει στις συγκεκριμένες εκπομπές. Ναι, θα επιστρέψω στην τηλεόραση αλλά όχι με τον τρόπο που ενδεχομένως θα θέλατε, να κάνω εκπομπή και να βγαίνω στο γυαλί».

Σε ερώτηση για το αν πρόκειται να αναλάβει διοικητική θέση, απάντησε καταφατικά: «Ως στέλεχος της Alter Ego Media, θα κάνω ωραία πράγματα, απλώς θεωρώ ότι δεν είναι πράγματα τα οποία θα τα συζητήσετε σε μία εκπομπή ή θα σας πουλήσουν», ανέφερε η Τατιάνα Στεφανίδου για το τηλεοπτικό της μέλλον.

Κλείνοντας, η Τατιάνα Στεφανίδου θέλησε να διαψεύσει εκ νέου τις πρόσφατες φήμες σχετικά με την ενασχόλησή της με την πολιτική, τονίζοντας: «Αυτό πρέπει να το απαντήσω. Θέλω να μου κάνετε τη μεγάλη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, με το χέρι στην καρδιά να μου υποσχεθείτε ότι θα το διαψεύσετε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η πολιτική, είναι ένας χώρος πολύ τοξικός και μετά από 30 χρόνια στην τηλεόραση δεν θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν χώρο πιο τοξικό από την τηλεόραση. Είναι όλο μια φούσκα και δυστυχώς ο κόσμος έχει πειστεί πια ότι θα κατέβω στην πολιτική, γιατί τα fake news είναι πιο ισχυρά από την αλήθεια».