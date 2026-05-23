Σία Κοσιώνη: Φουντώνουν πάλι οι φήμες για το τηλεοπτικό μέλλον της δημοσιογράφου

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας του Βασίλη Παπαδρόσου με τον όμιλο Antenna, φουντώνουν και πάλι τα σενάρια για τη Σία Κοσιώνη και το ενδεχόμενο μετακίνησής της στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με το zappit.gr, η φημολογία που θέλει τη Σία Κοσιώνη να ακολουθεί τον Βασίλη Παπαδρόσο στον ΑΝΤ1 όχι μόνο δεν έχει «σβήσει», αλλά ενισχύεται μετά τις πρόσφατες αλλαγές στον όμιλο. Μάλιστα, κάποιοι εκτιμούν πως δεν αποκλείεται να δούμε εξελίξεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.

Ο Βασίλης Παπαδρόσος, με τον οποίο η Σία Κοσιώνη συνεργάστηκε στενά στον ΣΚΑΪ τα τελευταία χρόνια, αποτελεί πλέον το νέο ισχυρό πρόσωπο της ενημέρωσης του Antenna Group, αναλαμβάνοντας τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Η ίδια η Σία Κοσιώνη είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον δημοσιογράφο μετά την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ, κάνοντας λόγο για έναν «έμπιστο και ειλικρινή συνεργάτη» και έναν άνθρωπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν μαζί «μεγάλες κρίσεις».

