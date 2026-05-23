Ηράκλειο: “Αρκετά κακοποιημένη” η 3χρονη που νοσηλεύεται με κατάγματα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο – Αναζητείται ο πατέρας της

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (23.05.2026) το 3χρονο παιδί που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου, με αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα και εκδορές. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη την μητέρα του ενώ αναζητούν και τον πατέρα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο Χανίων και σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν εντολή για την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου. Κατά την εξέτασή του διαπίστωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση της 3χρονης κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Οι αρχές συνέλαβαν άμεσα την μητέρα του με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

Δείτε το απόσπασμα από το 05.31 και μετά: