MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: “Αρκετά κακοποιημένη” η 3χρονη που νοσηλεύεται με κατάγματα και αιμάτωμα στον εγκέφαλο – Αναζητείται ο πατέρας της

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται και σήμερα (23.05.2026) το 3χρονο παιδί που μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου, με αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα και εκδορές. Οι αρχές έχουν συλλάβει ήδη την μητέρα του ενώ αναζητούν και τον πατέρα του.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο Χανίων και σε σοβαρή κατάσταση, με τους γιατρούς να δίνουν εντολή για την άμεση διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ του Ηρακλείου. Κατά την εξέτασή του διαπίστωσαν υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, η κατάσταση της 3χρονης κρίνεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Οι αρχές συνέλαβαν άμεσα την μητέρα του με την κατηγορία περί έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές αναζητούν και το άτομο που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου, το παιδί περιγράφεται από τους θεράποντες ιατρούς «ως αρκετά κακοποιημένο» ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση.

Δείτε το απόσπασμα από το 05.31 και μετά:

Ηράκλειο Παιδική κακοποίηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας για την ανακοίνωση νέου κόμματος: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί

ΕΘΝΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο αρχηγός ΓΕΑ διαψεύδει απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο – “Δεν έχω πάρει τέτοια εντολή”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις απάτης με λεία 6.000 ευρώ και 18 χρυσές λίρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αττική: Έβλεπε συνδρομητικά κανάλια και ταινίες στο σπίτι του χωρίς να πληρώνει συνδρομή και συνελήφθη

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 25χρονος κατηγορούμενος για ληστεία απολογήθηκε μέσω… τριών διερμηνέων και προφυλακίστηκε

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η συνάντηση της παρέας του “Παρά Πέντε”: “Βρεθήκαμε ξανά, ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε”, έγραψε ο Αργύρης Αγγέλου