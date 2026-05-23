Το ιστορικό Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου θα γίνει ξενοδοχείο – “Δεν ήταν εύκολη απόφαση αλλά επιβεβλημένη” είπε ο Βαρθολομαίος

Το εμβληματικό κτήριο του ιστορικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου θα αναστηλωθεί και θα λειτουργήσει ως ξενοδοχείο. Αυτό αποκάλυψε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μιλώντας στα εγκαίνια έκθεσης στην Πρίγκηπο για την ιστορία του ελληνικού Ορφανοτροφείου στα Πριγκηπόνησσα της Κωνσταντινούπολης.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος είπε ότι απέτυχαν οι πολλαπλές προσπάθειες του Πατριαρχείου να εξασφαλίσει τα τεράστια κονδύλια που απαιτούνται για τη διάσωση του μοναδικής αρχιτεκτονικής ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και κινδυνεύει άμεσα να καταρρεύσει. Η λειτουργία του Ορφανοτροφείου διεκόπη το 1964 και έκτοτε το κτήριο αφέθηκε στη φθορά του χρόνου.

Αρχικός στόχος, όπως είπε, ήταν να λειτουργήσει με διπλό ρόλο, ως διεθνές κέντρο διαθρησκειακού διαλόγου και ως κέντρο μελετών για την προστασία του περιβάλλοντος. «Η εκκλησία, μη έχοντας άλλη λύση, αποφάσισε να το μετατρέψει σε ξενοδοχείο», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τονίζοντας ότι η απόφαση ήταν δύσκολη συναισθηματικά, αλλά αναγκαία «προτού το κτήριο ισοπεδωθεί».

Ο ίδιος διευκρίνισε ακόμη ότι το έργο θα υλοποιηθεί από τουρκική εταιρεία σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία, λέγοντας ότι και με αυτόν τον τρόπο το Ορφανοτροφείο θα αποτελέσει ένα «σύμβολο ενότητας, συνεργασίας και φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας».

Στην ομιλία του, που έγινε στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με συγκίνηση για τις προσωπικές του αναμνήσεις από το Ορφανοτροφείο, όταν ως σπουδαστής της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης το επισκεπτόταν και έπαιζε με τα ορφανά παιδιά που φιλοξενούνταν σε αυτό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 22 Μαΐου, στο Μουσείο της Πριγκήπου και διοργανώθηκε με την βοήθεια ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Πατριαρχείου, το Ίδρυμα Νήσων (Adalar Vakfi).

Η ιστορία του Ορφανοτροφείου

Εκτεταμένο σε πέντε ορόφους, το οικοδόμημα που αποτελείται από 206 δωμάτια κατασκευάστηκε από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Αλεξάντρ Βαλορί το 1898 ως ξενοδοχείο για την εταιρεία που επίσης διαχειριζόταν το γνωστό Όριεντ Εξπρές.

Όμως, η λειτουργία του ως καζίνο και ξενοδοχείο εμποδίστηκε από τον σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ Β’, ο οποίος αρνήθηκε να παραχωρήσει την απαιτούμενη άδεια. Τότε το κτήριο αγοράστηκε από την Ελένη Ζαρίφη, σύζυγο πλούσιου Έλληνα τραπεζίτη που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, η οποία το δώρισε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το 1903 το κτήριο έγινε ορφανοτροφείο και σπίτι για περίπου 5.800 ορφανά της ελληνικής μειονότητας έως το 1964, όταν αναγκάστηκε να κλείσει, θύμα της πολιτικής έντασης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας λόγω του Κυπριακού. Οι φυσικές καταστροφές που σάρωσαν την περιοχή ανά τις δεκαετίες μετέτρεψαν σε ερείπιο το άλλοτε αριστοκρατικό κτίριο του νησιού.

Το κτήριο στη συνέχεια κατασχέθηκε από την τουρκική κυβέρνηση το 1997 και επανήλθε στο Πατριαρχείο, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2010.

Το 2018, η Europa Nostra, η πανευρωπαϊκή ομοσπονδία για την πολιτιστική κληρονομιά, τοποθέτησε το κτίριο στον κατάλογο των επτά πιο απειλούμενων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη.

Στις 25 Αυγούστου του 2022 οι τουρκικές αρχές έδωσαν την έγκρισή τους για να αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης.

Ο Παναγιώτατος στην ομιλία του, στην τουρκική και στην ελληνική γλώσσα, αναφέρθηκε στην ιστορία και την προσφορά του Ορφανοτροφείου, ενώ αναφέρθηκε και στην μελλοντική αξιοποίηση του χώρου, καθώς, όπως είπε, δεν καρποφόρησαν οι πολλαπλές προσπάθειες του Πατριαρχείου για την ανεύρεση του ιδιαίτερα υψηλού χρηματικού ποσού που απαιτείται για τη διάσωση του ξύλινου οικοδομήματος, το οποίο έχει καταρρεύσει σε πολλά σημεία.

Στην εκδήλωση, που παρέστη ο οικείος Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος, επιστήμονες, και πολλοί κάτοικοι της Πριγκήπου και της Πόλεως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Εντιμ. Δήμαρχος των Νήσων κ. Ali Ercan Akpolat, αλλά και ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Εντιμολ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, που εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στην υπόθεση του Ορφανοτροφείου.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος περιηγήθηκε στους χώρους της εκθέσεως.

Πηγή: ertnews.gr