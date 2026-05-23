Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτό έχει μπει σαν όρος στην ανανέωση του συμβολαίου μου με τον Alpha

Τον δημοσιογράφο του “Καλύτερα δε Γίνεται”, Σπύρο-Ραφαήλ Κεραμίδα, υποδέχθηκε στο πλατό του Happy Day η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια του Alpha έδωσε μία σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τα επαγγελματικά και προσωπικά της ζητήματα, όπου αναφέρθηκε στην ανανέωση του συμβολαίου της με τον σταθμό, την Τίνα Μεσσαροπούλου και το ενδεχόμενο ενός 4ου παιδιού.

«Έχουμε πάντα αυτή την προσμονή να δέσει η ομάδα και η χημεία αλλά ποτέ δεν μπορείς να το προβλέψεις. Ήθελα πολύ να μακροημερεύσει η ομάδα και η παρουσία μου στον σταθμό και δόξα τω Θεώ τα πράγματα πήγαν καλύτερα από τα πιο τρελά μου όνειρα», δηλώνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή και δεν μπορεί να μην αναφερθεί στην περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Η Τίνα μας δίνει έναν αγώνα δίπλα στον άντρα της. Γυρνώντας από τις διακοπές του Πάσχα, ήταν ένα γεγονός που μας σημάδεψε και η ίδια δεν θέλει να το πολυσυζητάμε μέχρι να πάνε όλα καλά. Την περιμένουμε, δεν της δημιουργούμε άγχος και ξέρουμε ότι προτεραιότητά της είναι να είναι δίπλα του».

«Είχα πει ότι είχα συζητήσει να κάνω κάποια στιγμή ένα ακόμη project με τον σταθμό, θα μου άρεσε να κάνω κάτι σαν τους “Πρωταγωνιστές”. Το μόνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην ανανέωση της σύμβασης εργασίας έχει μπει στο συμβόλαιό μου. Οπότε κάποια στιγμή λογικά θα γίνει», απαντά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη δεύτερη εκπομπή που φημολογείται πως θα αναλάβει από του χρόνου στη βραδινή ζώνη.

«Δεν δήλωσα ποτέ ότι θέλω να αποκτήσω κι άλλο παιδί. Ο σύζυγός μου το έχει δηλώσει. Εγώ νιώθω ότι έχω κάνει το… χρέος μου ως μανούλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ να μπει κι ένα μωράκι στο πρόγραμμά μας. Αν έρθει, βέβαια, μια εγκυμοσύνη, καλοδεχούμενη θα είναι αλλά όχι επί τούτου», εξομολογείται κλείνοντας η Σταματίνα Τσιμτσιλή.