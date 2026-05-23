Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε επικείμενα πλήγματα κατά 12 χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι

Επικείμενα πλήγματα σε χωριά του νότιου Λιβάνου, που βρίσκονται βόρεια του Λιτάνι ανακοίνωσαν οι IDF, που κάλεσαν τους κατοίκους σε εκκένωση.

Σε «επείγουσα προειδοποίηση», που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράε, καλεί τους κατοίκους περίπου 12 χωριών στα περίχωρα των κοινοτήτων Ναμπατίγιε και Μαρζαγιούν να απομακρυνθούν «για την ασφάλειά τους» εν όψει πληγμάτων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ορισμένα από αυτά τα χωριά βρίσκονται στη δεξιά όχθη (βόρεια) του Λιτάνι άλλα στην αριστερή όχθη.

Η Χεζμπολάχ και ο ισραηλινός στρατός κατηγορούν ο ένας τον άλλο για παραβίαση σε καθημερινή βάση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ τη 17η Απριλίου.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, εκ των οποίων έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν χθες σε μια σειρά ισραηλινών πληγμάτων στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός είπε πως αυτά τα πλήγματα στοχοθέτησαν μαχητές της Χεζμπολάχ που μετακινούνταν με μηχανές, όπως και υποδομές κατασκευής όπλων της σιιτικής οργάνωσης.

