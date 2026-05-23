Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κάσου
Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στα ανοιχτά της Κάσου.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:34 και είχε επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9,4 χιλιόμετρα.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο σεισμός δεν προξένησε κανένα πρόβλημα ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Κάσο.
