Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Κάσου

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Σάββατο 23 Μαΐου 2026 στα ανοιχτά της Κάσου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:34 και είχε επίκεντρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 9,4 χιλιόμετρα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο σεισμός δεν προξένησε κανένα πρόβλημα ούτε στην Κρήτη, ούτε στην Κάσο.

