MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου: Βαριά κακοποιημένο το 3χρονο στην Κρήτη – Συνελήφθη η μητέρα, αναζητείται ο πατέρας

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοκ προκαλεί η υπόθεση κακοποίησης ενός 3χρονου κοριτσιού στην Κρήτη, το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τις αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις και αναζητήσεις εμπλεκομένων προσώπων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως σημείωσε η κα Δημογλίδου μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ, έχει συλληφθεί η μητέρα του παιδιού, ενώ οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Ωστόσο, κατά την εξέτασή του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι φέρει πολλαπλά τραύματα στο σώμα του, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στην εκτίμηση ότι πρόκειται για περιστατικό κακοποίησης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο από τους θεράποντες ιατρούς», ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της κακοποίησης και να αποδοθούν ευθύνες.

Κρήτη Κωνσταντία Δημογλίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Επιχείρηση του Ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Φλωρίδης: Εφόσον η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους;

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

Διευκρινίσεις από το Πεντάγωνο για τη δήλωση του Αρχηγού ΓΕΑ ότι οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Υπουργείο Εργασίας: Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Απάτες άνω των 2 εκατ. ευρώ από σπείρα που παρίστανε τον ΔΕΔΔΗΕ – Δείτε βίντεο με την έφοδο της ΕΛΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

Οι χώροι λατρείας στη Μεσόγειο ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και διαθρησκευτικού διαλόγου στο επίκεντρο επιστημονικής ημερίδας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ