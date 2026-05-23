Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς που έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

Τρεις οδηγοί που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, με τον έναν από αυτούς να εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλονίκη 62χρονο αλλοδαπό, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή του Ευόσμου δύο ημεδαπούς 53 και 52 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

ΟΙ συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.