MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μικρολίμανο: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ο 42χρονος Αλβανός που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται να έχει ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος που προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικών τα ξημερώματα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην ακτή Δηλαβέρη, στο Μικρολίμανο.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε μετά από χρήση υπηρεσιακού όπλου αστυνομικού, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ, ο 42χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς το 2019 είχε αποδράσει από μεταγωγή κρατουμένων στην Ελλάδα, κρατώντας όμηρο γυναίκα αστυνομικό ενώ υπήρξε και κρατούμενος σε αλβανικές φυλακές.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα οκτώ αστυνομικών του Τμήματος Εκβιαστών επιχείρησε να πραγματοποιήσει έλεγχο στον 42χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, εκείνος αντέδρασε αιφνιδιαστικά, βγάζοντας όπλο και επιχειρώντας να στραφεί κατά των αστυνομικών. Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον πριν προλάβει να πυροβολήσει.

Αμέσως μετά το συμβάν, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), καθώς κατά την έρευνα βρέθηκαν τρία όπλα και σάκος με έξι χειροβομβίδες.

Οι αρχές εξετάζουν το ποινικό μητρώο του 42χρονου και αν συνδέεται με υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τρεις οδηγούς που έπιασαν τιμόνι υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο ένας ενεπλάκη σε τροχαίο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρηση από τη Βουλή: “Οι πολίτες θέλουν παρουσία και όχι φυγή”

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Αναβλήθηκε εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τενεσί επειδή δεν έβρισκαν φλέβα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται η βιωματική πορεία μνήμης του Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων στο Ωραιόκαστρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Γλυπτά του Παρθενώνα: Η Τουρκία αδειάζει τους Βρετανούς – Δεν υπάρχει φιρμάνι που να νομιμοποιεί την απόσπασή τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Προφυλακιστέα τα δύο αδέλφια για oικογενειακή “μαφία” στα Βορίζια – Εκκρεμεί η απολογία του θείου