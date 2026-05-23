Γιάννης Τσιμιτσέλης: Όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος χωνέψει τ’ άντερά του, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα

Για το τηλεοπτικό του μέλλον στον ΣΚΑΪ, την αντιδικία των Ρέβη-Κουρδή με τον σταθμό για την εκπομπή που ο ίδιος παρουσιάζει αλλά και όσα τραγικά συνέβησαν στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο ρωτήθηκε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με το παρασκήνιο της απόλυσης των δύο δημοσιογράφων από το κανάλι του Φαλήρου την περσινή σεζόν, ενώ τοποθετήθηκε πολύ αιχμηρά για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μετά τα σχόλια του τελευταίου για τη στάση του Γιώργου Λιανού απέναντι στο σοκαριστικό ατύχημα στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν θα συνεχίσει η εκπομπή ή όχι. Προς το παρόν θα μάθω κι εγώ όπως θα μάθετε κι εσείς. Το The Quiz with Balls, ναι, κανονικά ξεκινάει, φαντάζομαι από τον Σεπτέμβρη, ανάλογα με τον προγραμματισμό του καναλιού», δήλωσε αρχικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για το δικό του τηλεοπτικό μέλλον.

Για το δίδυμο Ρέβη-Κουρδή, ο ίδιος σημειώνει: «Δεν τους έχω δει από κοντά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ με τα παιδιά. Εμένα μου πρότειναν να έρθω στην εκπομπή και ήρθα στην εκπομπή. Ήξερα ότι θα είναι και τα παιδιά και μετά έμαθα ότι δεν θα είναι τα παιδιά.

Αυτό με την άδικη απόλυση είναι μια δική τους τοποθέτηση, που δεν θέλω να σχολιάσω εγώ, σε μια προσωπική τοποθέτηση που έχουν κάνει σε σχέση με τον σταθμό. Δεν μπορώ να πάρω θέση για το ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Γι’ αυτό έχουν πάει στα δικαστήρια, για να λύσουνε το πρόβλημα που έχουνε μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα.

Και δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Και δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ως συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις. Και ήρθα. Τελεία και παύλα. Παρακαλώ, μη με ρωτήσετε κάποια άλλη ερώτηση γι’ αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή».

«Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από κει και πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει.

Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίσεις αυτές τις ερωτήσεις. Ναι, με ενοχλεί αφάνταστα. Όσο δεν φαντάζεσαι με ενοχλεί. Αλλά, όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί ήδη πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση αν θέλετε, αλλιώς να φύγω» τόνισε εμφανώς ενοχλημένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.