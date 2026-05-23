Θεσσαλονίκη: Μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε στην Τσιμισκή – Δείτε βίντεο

Στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει κανέναν έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου στην κεντρική οδό Τσιμισκή, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί και προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για την απομάκρυνσή του.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, από τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός από την πτώση του, καθώς έπεσε ανάμεσα σε δύο οχήματα ταξί που ήταν σταθμευμένα στην πιάτσα, στο ύψος των Λαδάδικων, ενώ το σημείο είναι από τα πλέον κεντρικά της πόλης.