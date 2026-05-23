Μαλού: Δεν ξέρω αν είμαι παραδοσιακή μαμά, δεν βρήκα κάπου μέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής μάνας

Στο ένθετο Secret, που κυκλοφορεί με την εφημερίδα “Παραπολιτικά”, μίλησε η Μαλού Κυριακοπούλου. Τη γνωστή τραγουδίστρια συνάντησε η δημοσιογράφος, Σάσα Σταμάτη, συζητώντας μαζί της για την οικογενειακή της ζωή στο πλευρό του Λατίνου συζύγου της, Χουάν, αλλά και του 8χρονου γιου τους, Κωνσταντίνου-Ρικάρντο.

«Ως ζευγάρι έχουµε και τις καλές µας στιγµές και τα νεύρα µας, αλλά µέχρι τώρα επικρατούν η αγάπη και η γαλήνη. Επειδή ο γιος μας έχει και το επώνυµο του µπαµπά, Ροντρίγκεζ, και της µαµάς, Κυριακόπουλος, καθώς συνηθίζουν οι Λατίνοι να δίνουν και τα δύο επώνυµα, µας παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο και νεύρα στο να το γράψουµε στο σχολείο καθηµερινά. Έχουµε µια σχέση πολύ γειωµένη. ∆εν ξέρω αν είµαι η παραδοσιακή µαµά, δεν βρήκα κάπου µέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής µαµάς, οπότε το πάω πολύ ενστικτωδώς το θέµα», δηλώνει η Μαλού.

«Αρχικός µου στόχος είναι να βλέπω τον γιο µου ευτυχισµένο και να νιώθει ασφάλεια. ∆εν είµαι από τις µαµάδες που θα πιέσουν στο σχολείο. Προτιµώ να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που θα έχει σεβασµό προς τον εαυτό του και τους άλλους», σημειώνει η τραγουδίστρια.

Κάνετε σκέψεις για άλλο παιδάκι;

«∆εν είναι κάτι το οποίο έχουµε προγραµµατίσει. ∆εν ξέρεις στο µέλλον πώς και τι. Αλλά δεν είναι στα άµεσα σχέδιά µας», απαντά η Μαλού.