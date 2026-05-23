Ημαθία: Απατεώνες πήραν από 89χρονη κοσμήματα για δήθεν πρόστιμο στον γιο της – Ο ένας προσποιήθηκε το παιδί της στο τηλέφωνο

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ημεδαπής γυναίκας, που έγινε στις 16 Μαρτίου 2026 στην Αλεξάνδρεια.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος μίας 31χρονης και ανδρών ηλικίας 34 και 39 ετών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της 16ης Μαρτίου 2026, γυναίκα συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενη τη λογίστρια του γιού της και ισχυρίστηκε ότι έχει επιβληθεί πρόστιμο στον γιο της και προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του προστίμου, έπρεπε να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι.

Μάλιστα για να την πείσουν, άλλος συνεργός τους προσποιήθηκε στο τηλέφωνο τον γιο της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε 31χρονη και ο 34χρονος την ανέμενε σε όχημα, ιδιοκτησίας του δεύτερου ημεδαπού άνδρα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με δήθεν οικείο σας πρόσωπο.

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».