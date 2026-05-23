Δημητρακόπουλος: Έκθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μειώνει δραστικά τη φερόμενη ζημιά για Τσιάρα, Μηταράκη και Παπακώστα

Ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου ενήργησε ορθά δίνοντας εντολή για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με τον προσδιορισμό της φερόμενης ζημίας σε ευρωπαϊκούς πόρους που αφορούν ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξέδωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, πληρεξούσιος δικηγόρος των Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη και Κατερίνας Παπακώστα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος αναφέρει:

«Η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας κ. Πόπη Παπανδρέου – ΟΡΘΩΣ – παρήγγειλε τη σύνταξη έκθεσης για να προσδιοριστεί το ύψος της φερόμενης βλάβης των ευρωπαϊκών πόρων από τις ενισχύσεις σε κτηνοτρόφους και γεωργούς. Η άνω έκθεση εκπονήθηκε από την κ. Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία θεωρώ ικανή και έντιμη επιστήμονα.

Όσον αφορά τον κ. Κώστα Τσιάρα, η άνω έκθεση περιορίζει τη φερόμενη ζημιά από 22.944 ευρώ σε 3.145 ευρώ.

Η άνω έκθεση, παρά τη θεαματική μείωση της φερόμενης βλάβης, εντούτοις έχει δομικά λάθη, για τα οποία δεν φταίει η κ. Τυχεροπούλου, γιατί δεν ενημερώθηκε σωστά. Συγκεκριμένα: Η αρόσιμη – καλλιεργήσιμη έκταση του Καρδιτσιώτη γεωργού ήταν 23,19 εκτάρια και ΟΧΙ 26,4 εκτάρια, όπως εσφαλμένα υπολόγισε η κ. Τυχεροπούλου. Με βάση αυτό το ουσιώδες λάθος, δεν εκτίμησε σωστά ότι η δήλωση 1,32 εκταρίων του αγρότη για ενίσχυση «πρασινίσματος» (δενδροστοιχίες, χωμάτινα κανάλια, τάφροι κλπ.) είχε πλεόνασμα 0,16 εκταρίων από το ελάχιστο κατά νόμο 1,16 εκταρίων (23,19 * 5% = 1,16). Οι επιχωματώσεις λόγω Ιανού δεν ξεπερνούσαν σε μήκος τα 5 μέτρα και αθροιζόμενες είχαν συνολική έκταση 0,011 εκταρίων, δηλαδή καλύπτονταν από το άνω πλεόνασμα 0,16 εκταρίων, άρα όλη η ενίσχυση ήταν νόμιμη.

Δέον δε να επισημανθεί ότι η ενίσχυση – φερόμενη ζημιά, αθροιζόμενη, είναι 2.971 ευρώ και όχι 3.145 ευρώ, όπως εσφαλμένα αναγράφει η κ. Τυχεροπούλου.

Όσον αφορά τον κ. Νότη Μηταράκη, η άνω έκθεση της κ. Παρασκευής Τυχεροπούλου αναφέρει ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.

Ως προς την κ. Κατερίνα Παπακώστα, για την οποία η φερόμενη ζημιά υπερέβαινε τις 120.000 € και θεωρούνταν κακούργημα, η κ. Τυχεροπούλου εντοπίζει επισφάλεια μόνο στη χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης έτους 2021 ύψους περίπου 7.000 €.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό: η διασπάθιση εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι η τραγική αλήθεια. Πρέπει να αυξήσουμε τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς, προκειμένου να εντοπίσουν τους εικονικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους που λεηλάτησαν τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία.

Υποτιμάται η κοινή λογική και χάνεται ο στόχος, εάν πιστέψουμε ότι ένας υπουργός παραβίασε το συνταγματικό του καθήκον για να ενισχυθεί παράνομα κάποιος αγρότης ή κτηνοτρόφος με 3.000 ή 7.000 € – ποσά που, στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχουν κριθεί παράνομα».

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν για παροχή εξηγήσεων οι κ.κ. Τσιάρας και Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημμελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Ο κ. Τσιάρας δήλωσε: «Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Ο κ. Μηταράκης τόνισε: «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

