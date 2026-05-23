Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 23 Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 23 Μαΐου:

1875 Ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας (SPD).

1911 Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

1922 Ο Γεώργιος Χατζανέστης αναλαμβάνει την αρχιστρατηγία των ελληνικών δυνάμεων στη Μικρά Ασία.

1941 Καθώς η Μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β’ και η Ελληνική Κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μεταβαίνουν στην Αίγυπτο, για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του Άξονα.

1945 Με την υπ’ αριθμ. 344 απόφασή του, το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων Ιωαννίνων καταδικάζει ερήμην σε θάνατο 1930 Τσάμηδες, που βαρύνονταν με εγκλήματα πολέμου, κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

2006 Αερομαχία στο Αιγαίο. Ένα τουρκικό κι ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο, με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερα στη θάλασσα. Σώος ανασύρεται ο τούρκος πιλότος, νεκρός ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης.

Γεννήσεις

1821 Απόλλων Μάικοφ, Ρώσος ποιητής, γνωστός για το ποίημά του «Νέο Ελληνικό Τραγούδι» («Novogrecheskaya pesnya») που μελοποίησε ο Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι. (Θαν. 8/3/1897)

1917 Έντουαρντ Λόρεντζ, Αμερικανός μετεωρολόγος, που ανέπτυξε τη «θεωρία του χάους» και εισήγαγε τον όρο «το σύνδρομο της πεταλούδας». (Θαν. 16/4/2008)

1925 Ζωρζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. (Θαν. 9/6/2012)

Θάνατοι

1868 Ιωάννης (Γενναίος) Κολοκοτρώνης, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, που διετέλεσε και πρωθυπουργός. (Γεν. 1806)

1906 Ερρίκος Ίψεν, νορβηγός θεατρικός συγγραφέας. (Γεν. 20/3/1828)

2013 Ζορζ Μουστακί, Ελληνογάλλος τραγουδοποιός. (Γεν. 3/5/1934)

Επέτειοι