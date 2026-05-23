Θεσσαλονίκη: Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα την ώρα – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
THESTIVAL TEAM
Δύο οδηγοί που πέρασαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης για πίστες αγώνων ταχύτητας συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας!
Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο 25χρονος διαπιστώθηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.
Τους δύο οδηγούς ακινητοποίησαν και συνέλαβαν αστυνομικοί της Ομάδας Βέλος της Τροχαίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
