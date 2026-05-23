Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος είχε στο κινητό ταυτότητα ενώ δεν είχε βγάλει ποτέ – 17χρονη είχε δελτίο με ψεύτικη ημερομηνία γέννησης
Intime
THESTIVAL TEAM
Δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.
Κατά τον έλεγχο της ΕΛΑΣ, τα δύο νεαρά άτομα -ένας 20χρονος και μια 17χρονη- επέδειξαν δελτία ταυτότητας μέσω κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον 20χρονο προέκυψε ότι ουδέποτε έχει προβεί σε έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ενώ για την 17χρονη διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με διαφορετικό έτος γέννησης από αυτό που φαινόταν στο κινητό τηλέφωνο.
Τα δύο άτομα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος είχε στο κινητό ταυτότητα ενώ δεν είχε βγάλει ποτέ – 17χρονη είχε δελτίο με ψεύτικη ημερομηνία γέννησης
- Μαλού: Δεν ξέρω αν είμαι παραδοσιακή μαμά, δεν βρήκα κάπου μέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής μάνας
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα που χτύπησαν και λήστεψαν άνδρα – Ο ένας έκανε φασαρία στο Αστυνομικό Τμήμα