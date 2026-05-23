MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος είχε στο κινητό ταυτότητα ενώ δεν είχε βγάλει ποτέ – 17χρονη είχε δελτίο με ψεύτικη ημερομηνία γέννησης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο νεαροί συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο της ΕΛΑΣ, τα δύο νεαρά άτομα -ένας 20χρονος και μια 17χρονη- επέδειξαν δελτία ταυτότητας μέσω κινητού τηλεφώνου. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τον 20χρονο προέκυψε ότι ουδέποτε έχει προβεί σε έκδοση αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ενώ για την 17χρονη διαπιστώθηκε ότι είναι κάτοχος αστυνομικού δελτίου ταυτότητας με διαφορετικό έτος γέννησης από αυτό που φαινόταν στο κινητό τηλέφωνο.

Τα δύο άτομα αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

4 ζώδια που θα έχουν τον χειρότερο Ιούνιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Ηλεκτρικά πατίνια: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση για ανηλίκους, με kids wallet η διαδικασία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Μ.Χαρακόπουλος με υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης: Ταχύτερα αντανακλαστικά για τα προβλήματα των αγροτών

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 40 τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε Λύκειο του Λουχάνσκ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Οινοποιεία της Βόρειας Ελλάδας ανοίγουν σήμερα και αύριο τις πόρτες τους στο κοινό – Δείτε ποια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Κρήτη: “Έλεγε ότι θα σε πυροβολήσω και θα σου ρίξω χειροβομβίδα” – Τρόμος για 22χρονη από τον πρώην σύντροφό της