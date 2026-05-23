Ιταλία: Η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι αποφάσισε, τελικά, να περιορίσει την μείωση των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης. Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι η μείωση των κρατικών φόρων στα καύσιμα επρόκειτο να παραταθεί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, η κυβέρνηση της Ρώμης αργά χθες βράδυ αποφάσισε μερική αλλαγή του μέτρου.

Κάτι που σημαίνει ότι η μείωση των φόρων στην βενζίνη παραμένει στα 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ εκείνη που αφορά το πετρέλαιο κίνησης, από τα 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο που ίσχυε έως τώρα περιορίζεται στα 10 λεπτά του ευρώ. Οι φοροελαφρύνσεις και επιστροφές φόρων στους οδικούς μεταφορείς θα αγγίξουν, συνολικά, τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

