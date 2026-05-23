Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα που χτύπησαν και λήστεψαν άνδρα – Ο ένας έκανε φασαρία στο Αστυνομικό Τμήμα

Τρία άτομα που χτύπησαν και λήστεψαν έναν άνδρα στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης.

Πρόκειται για δύο Έλληνες ηλικίας 43 και 42 ετών και έναν 29χρονο αλλοδαπό οι οποίοι -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- αφαίρεσαν με χρήση σωματικής βίας από τον άνδρα 3 κινητά τηλέφωνα, 1 δακτυλίδι, 1 αλυσίδα και χρηματικό ποσό 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο 29χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά την σύλληψη του, ενώ και κατά την παραμονή του στην επιληφθείσα Υπηρεσία, προκάλεσε διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της. Πληροφορίες αναφέρουν πως έβριζε και κλωτσούσε τους αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα.

Στην κατοχή του 43χρονου βρέθηκε μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.