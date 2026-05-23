Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι οι ληστές που μπούκαραν με όπλο σε ψιλικατζίδικο – Τρεις συλλήψεις
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθησαν οι τρεις δράστες της ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (21/5) στην περιοχή της Τριανδρίας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τρεις ανήλικους ηλικίας 15, 17 κι 17 ετών οι οποίοι μπούκαραν στο κατάστημα και απειλώντας με όπλο τον υπάλληλο, άρπαξαν το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι τρεις ανήλικοι δεν έδρασαν μόνοι τους αλλά είχαν και τέσσερις συνεργούς.
Η ληστεία στο κατάστημα ψιλικών είχε καταγραφεί σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας.
