Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν πέντε υποθέσεις απάτης με λεία 6.000 ευρώ και 18 χρυσές λίρες

Πέντε υποθέσεις απάτης εξιχνίασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ερευνών.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφίες σε βάρος έξι ατόμων ηλικίας 23 έως 60 ετών, για δύο περιπτώσεις απάτης και τρεις περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή.

Τα ανωτέρω αδικήματα τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2025 και αφαιρέθηκαν συνολικά 6.075 ευρώ, 18 χρυσές λίρες και κοσμήματα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.