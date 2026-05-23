Ζαχαράκη για Πανελλαδικές: Αδιάβλητες αλλά έχουν φτάσει στα όριά τους – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση

Στο άνοιγμα της συζήτησης για αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ και τον συνολικό ρόλο του Λυκείου αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» ενόψει των Πανελλαδικών εξετάσεων, επισημαίνοντας ότι το ισχύον μοντέλο «έχει φτάσει στα όριά του», χωρίς ωστόσο να τίθεται ζήτημα άμεσης κατάργησής του.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο. Όπως ανέφερε, το ζητούμενο είναι ένα σύστημα στο οποίο «θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση», επισημαίνοντας ότι το άγχος μιας και μόνο εξέτασης δεν μπορεί να καθορίζει συνολικά την επίδοση ενός μαθητή.

Η ίδια διευκρίνισε ότι το πόρισμα της επιτροπής αναμένεται τον Νοέμβριο, ενώ στόχος είναι να υπάρξει και ευρεία πολιτική συναίνεση για ενδεχόμενες αλλαγές, σημειώνοντας ότι «δεν μπορώ να το επιβάλλω με ένα μαγικό ραβδάκι» και ότι κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί χρόνο για να ενσωματωθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο τη συνολική αναβάθμιση του σχολείου, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση δεν περιορίζεται στις εξετάσεις αλλά αφορά το τι πρέπει να προσφέρει το Λύκειο στους μαθητές. Όπως είπε, δεξιότητες όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη πρέπει να αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στο ισχύον σύστημα, τόνισε ότι οι Πανελλαδικές παραμένουν «αδιάβλητες και πολύ σημαντικές», ωστόσο πρόσθεσε πως «ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική τους», επισημαίνοντας την ανάγκη για μια πιο ουσιαστική λειτουργία του Λυκείου.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ξεκαθάρισε ότι τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τους σημερινούς μαθητές του Λυκείου, ενώ εξετάζεται αν θα αφορούν μαθητές που θα εισέλθουν στο Γυμνάσιο τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής για μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες.

Αναφερόμενη στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, η υπουργός παρουσίασε τέσσερις βασικούς άξονες παρεμβάσεων:

Αύξηση του φοιτητικού επιδόματος στέγασης , το οποίο, όπως είπε, από 42 εκατ. ευρώ το 2019 έχει φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση για συγκατοίκηση.

, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Δημιουργία νέων εστιών, όπως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο έως το 2027.

Ανάπτυξη μεγάλων έργων ΣΔΙΤ, που αναμένεται να προσθέσουν πάνω από 10.000 νέες κλίνες τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών, τονίζοντας ότι «το να είσαι φοιτητής δεν είναι μόνο το αμφιθέατρο και η έρευνα, είναι και η καθημερινότητά σου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στις εστίες, επισημαίνοντας ότι σε νέες δομές θα υπάρχουν ελεγχόμενες είσοδοι, ενώ στάθηκε και στη σημασία της διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, με συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Σε σχέση με τους διορισμούς εκπαιδευτικών, η υπουργός ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί 46.000 διορισμοί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη κάλυψη των κενών. «Αν σας πω ότι θα εξαφανιστούν τα κενά, θα σας έχω πει ψέματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών από τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων.

Τέλος, σημείωσε ότι αξιοποιούνται και τεχνολογικά εργαλεία για τον καλύτερο προγραμματισμό, με στόχο τη μείωση των ελλείψεων και την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.