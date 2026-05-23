Εθελοντική αιμοδοσία αύριο στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Την Κυριακή, 24Μαΐου 2026, ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Ταυτόχρονα, θα γίνει ενημέρωση-εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης καλεί τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετάσχουν στη δράση, υπενθυμίζοντας πως οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24Μαΐου 2026, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304068. Όσοι πολίτες συμμετάσχουν θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) τους. Η αιμοδοσία θα γίνει από κινητό συνεργείο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και υποστηρίζεται από την Ένωση Γονέων Δήμου Ωραιοκάστρου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδικών σταθμών Δ.Ε. Ωραιοκάστρου, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ Στρατηγάκης Ωραιοκάστρου, τον Σύλλογο Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη», τον Φυσιολατρικό – Πολιτιστικό- Αθλητικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου  «Αέναος».

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη δωρεά του μυελού των οστών και όσοι πολίτες επιθυμούν θα μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

«Απευθύνουμε για ακόμη μία φορά πρόσκληση προς τους συνδημότες μας να συμμετάσχουν στη νέα δράση αιμοδοσίας που διοργανώνουμε σε συνεργασία με συλλόγους και φορείς του Δήμου μας για να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, δίνουμε ραντεβού το πρωί στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, για να προσφέρουμε αίμα», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου, Χρήστος Σαραμούρτσης.

