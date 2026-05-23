Γρατσία: Υπάρχουν γονείς θυμάτων και τραυματίες των Τεμπών που στηρίζουν το κόμμα Καρυστιανού

Για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καρυστιανού στο «Ολύμπιον» στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Πέμπτη (21/5) μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, η κυρία Γρατσία μίλησε για την εκδήλωση παρουσίασης του κόμματος και την προσέλευση του κόσμου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της, δεδομένου ότι τα αποκαλυπτήρια δεν έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά καθημερινή, και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη.

«Σίγουρα η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, γιατί νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί τον παλμό και την ψυχή των συμμετεχόντων. Δεν ήταν μόνο η ομιλία της κυρίας Καρυστιανού που άγγιξε την ψυχή μας, αλλά και η συμμετοχή του κόσμου. Το Ολύμπιον ήταν κατάμεστο, γεμάτο. Άκουσα ότι ήταν κάποιες εκατοντάδες, ενώ εμείς ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία, σε μια κορύφωση, ότι ήταν 2.000 άτομα. Μου έκανε εντύπωση αυτή η απόκλιση. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη διέλευση του κόσμου», ανέφερε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα.

«Υπάρχουν γονείς θυμάτων που στηρίζουν το κίνημα»

Όσον αφορά ότι κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν πήγε στην εκδήλωση για το κόμμα της Καρυστιανού η ίδια υπογράμμισε: «Υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυματικά μέλη και μάλιστα την πρώτη ημέρα της συλλογής των υπογραφών. Υπάρχουν και τραυματίες που στηρίζουν το κίνημα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω γιατί δεν ήταν παρόντες. Ενδεικτικά, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν στο γραφείο, δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη».

«Δεν είδα να ασκείται ουσιαστική κριτική. Αυτό που είδα και ανέγνωσα είναι απαξιωτικές κρίσεις και χαμηλού επιπέδου χαρακτηρισμούς, καθώς και ένδεια επιχειρημάτων. Ανέμενα κριτική επί των θέσεων της ιδρυτικής διακήρυξης […]. Ναυαρχίδα του κινήματος είναι η κατάργηση του ακαταδίωκτου και της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων», πρόσθεσε σε άλλο σημείο, ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «πρώιμο να μιλήσουμε για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με άλλο κόμμα».

Για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Καρυστιανού

«Από την ανάγνωση της οικονομικής διακήρυξης προκύπτει ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση όχι των λίγων, αλλά των πολλών. Η μεσαία τάξη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Η οικογένεια με το ζόρι βγάζει το μήνα. Σημαντική στόχευση είναι η καταπολέμηση της ακρίβειας. Τα καρτέλ διαμορφώνουν τιμές […]. Η βασική στόχευση είναι να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην επιβολή φόρων, ώστε να μην είναι αβάσταχτοι για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Το βασικό είναι να λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η φοροδιαφυγή είναι μια πολύ μεγάλη πληγή».

Τέλος, όσον αφορά τις «φιλορωσικές επιρροές» και τις καταγγελίες για «εντολή από τη Ρωσία» η Μαρία Γρατσία σχολίασε: « Αντιλαμβάνομαι τον πανικό σε σχέση με το κόμμα μας, αλλά τώρα να μιλάει κανείς για εντολή από ξένο κράτος, οποιοδήποτε κράτος — δεν λέω μόνο για τη Ρωσία — εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ. Δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου προσέγγιση. Δείχνει στοχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα».