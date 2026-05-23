Πατέρας Σταύρου Φλώρου: “Έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει – Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του”

Τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου μετέφερε αποκλειστικά στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» ο πατέρας του. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ο νεαρός Survivor υποβλήθηκε πρόσφατα σε μια πεντάωρη επέμβαση στο δεξί του πόδι για την ένωση τενόντων, η οποία δεν ολοκληρώθηκε και θα χρειαστεί νέο χειρουργείο στη φτέρνα.

Παράλληλα, οι γιατροί προσπαθούν να διαχειριστούν τον έντονο πόνο στο αριστερό του πόδι. Συνολικά εκκρεμούν δύο ακόμη χειρουργεία, με τον εκτιμώμενο χρόνο νοσηλείας να υπολογίζεται στις δέκα ημέρες, ακολουθούμενος από τρεις εβδομάδες αποκατάστασης, αν και το ιατρικό προσωπικό παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξο.

«Προχθές το βράδυ ο Σταύρος μπήκε για χειρουργείο στο δεξί του πόδι, το οποίο κράτησε πέντε ώρες. Έπρεπε να ενωθούν κάποιοι τένοντες. Η επέμβαση δεν ολοκληρώθηκε και θα γίνει ξανά ένα χειρουργείο στη φτέρνα του. Στο αριστερό πόδι κάνουν ό,τι μπορούν για να μειωθεί ο πόνος, επειδή πονάει πολύ. Μας είπαν οι γιατροί ότι θα κάτσουμε δέκα μέρες στο νοσοκομείο και θα ακολουθήσουν τρεις εβδομάδες αποκατάστασης. Θα γίνουν ακόμα δύο χειρουργεία. Οι γιατροί όμως είναι πολύ αισιόδοξοι», ανέφερε ο πατέρας του νεαρού Survivor.

«Ο Σταύρος είδε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor και χάρηκε πολύ με την στήριξη των φίλων του στο παιχνίδι. Αλλά και για το ότι τον ανακήρυξαν νικητή. Ένιωσε μία ηθική ικανοποίηση. Ζήτησε την κούπα του Survivor, θέλει να την κρατήσει στα χέρια του. Μας είπε σήμερα ότι τον βοηθάει πάρα πολύ η αγάπη του κόσμου και του δίνουν δύναμη τα μηνύματα που του στέλνουν, ώστε να περάσει τις δυσκολίες γιατί έχει πόνο.

Επίσης, έχει καταλάβει ότι η ζωή του έχει αλλάξει, αλλά θα το παλέψει για να μειώσει τις αρνητικές συνέπειες όλου αυτού, για να μπορέσει να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Πριν λίγο πήγαμε σε ένα εκκλησάκι εδώ κοντά για να προσευχηθούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον», καταλήγει ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου στην πρωινή εκπομπή του ΟΡΕΝ.