Γρηγόρης Αρναούτογλου – Η απρόσμενη εμφάνιση στη live μετάδοση της ΕΡΤ για το Final Four: “Τα εισιτήρια τα έκλεισα γιατί ο γιος μου αγαπάει το μπάσκετ”

|
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Απρόσμενη εμφάνιση στη live μετάδοση της ERT για το EuroLeague Final Four έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε με νοσταλγία για τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη δημόσια τηλεόραση.

Ο γνωστός παρουσιαστής αποκάλυψε πως ταξίδεψε στο Final Four μαζί με τον γιο του, εξαιτίας της μεγάλης του αγάπης για το μπάσκετ, ενώ εξέφρασε και τη χαρά του για τη δυναμική παρουσία των ελληνικών ομάδων στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

«Είμαστε live; ΕΡΤ3 είμαστε; Αδέλφια, τι κάνετε όλοι; Πέρασα δύο πολύ ωραία χρόνια εκεί. Και πάντα τα αναπολώ. Εγώ είμαι Ηρακληδέας. Είμαι πολύ χαρούμενος που ανεβήκαμε στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ωραίο μπάσκετ. Κάνουμε μια ωραία προσπάθεια», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε: «Τα εισιτήρια τα έκλεισα γιατί ο γιος μου αγαπάει το μπάσκετ και ήθελε να δούμε το Final Four. Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός, να βλέπαμε ελληνικές ομάδες για να μπορούσαμε να το φέρουμε. Τώρα ελπίζουμε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Χαίρομαι να βλέπω ωραίο μπάσκετ και ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τις ξένες.

Όποια ομάδα και να ήτανε, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, πόσο μάλλον που ο Ολυμπιακός έχει ωραία ομάδα φέτος και ο Παναθηναϊκός έχει φανταστική. Τζάμπα δεν ήρθε. Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ. Ας κερδίσει ο καλύτερος και μακάρι να κερδίσει η ελληνική ομάδα».

