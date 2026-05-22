Πανηγυρισμοί στον Πειραιά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague, Δείτε βίντεο

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στον Πειραιάς μετά τη μεγάλη πρόκριση του Olympiacos B.C. στον τελικό της EuroLeague, ύστερα από τη νίκη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Χιλιάδες φίλαθλοι που παρακολούθησαν τον ημιτελικό μακριά από το γήπεδο συγκεντρώθηκαν σε καφέ, πλατείες και κεντρικά σημεία της πόλης, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια μεγάλη «ερυθρόλευκη» γιορτή.

Με το τελευταίο σφύριγμα, οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι γέμισαν με σημαίες, συνθήματα και καπνογόνα, ενώ οι κόρνες των αυτοκινήτων δημιούργησαν ατμόσφαιρα γηπέδου. Η πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής έφερε κύμα ενθουσιασμού στους οπαδούς των Πειραιωτών, που πανηγύρισαν μέχρι αργά τη νύχτα τη νέα ευρωπαϊκή επιτυχία της ομάδας τους.