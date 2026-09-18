Axios: Πιθανή η πρώτη συνάντηση Τραμπ με Ντέλσι Ροδρίγκες την επόμενη εβδομάδα

Την πρώτη τους συνάντηση εξετάζουν Τραμπ και Ντέλσι Ροδρίγκες, σύμφωνα με το Axios.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί πιθανόν την επόμενη εβδομάδα, για πρώτη φορά, με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες, ανέφερε χθες Πέμπτη ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενες πηγές του ενημερωμένες σχετικά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πιθανή συνάντηση σκοπός της Ουάσιγκτον είναι να δείξει πόσο στενή είναι η σχέση των δυο χωρών μετά την ανατροπή και τη σύλληψη τον Ιανουάριο του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής, πλην όμως ελλοχεύουν «κίνδυνοι», οι οποίοι –κατά τον Axios– «εκτείνονται από το Μαϊάμι ως το Καράκας».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ