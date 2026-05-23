Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά και είχα κόμπλεξ

Η Βούλα Πατουλίδου ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 22 Μαΐου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να κάνει πλαστική επέμβαση στο πρόσωπο. Μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε για χρόνια. Ανέφερε πως αισθανόταν μειονεκτικά, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αυτοπεποίθησή της.

Η Βούλα Πατουλίδου είχε αποκαλύψει στο παρελθόν, πως η επέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της αθλητικής της καριέρας, όταν η ακμή της ήταν σε έξαρση και της προκαλούσε έντονα ψυχολογικά προβλήματα. Σε μετέπειτα στάδιο της ζωής της, προχώρησε επίσης σε μια μικρή διορθωτική επέμβαση στη μύτη, καθώς και σε απλές θεραπείες ανανέωσης.

Όπως είπε η Βούλα Πατουλίδου, θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται όμορφα με τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει σε υπερβολές: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις;

Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω “γιατί διορθώνονται;”. “Εννοείται” μου είπε. “Γιατί να μην τα διορθώσω;”.

Όταν απέκτησα τον γιο μου και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια».