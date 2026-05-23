Στη Θεσσαλονίκη οι πιο περίεργες γεύσεις παγωτού: Από ουίσκι μέχρι τζατζίκι

Παγωτό με γεύση τζατζίκι, ούζο, φραπέ, φέτα, μέλι-σουσάμι, εκμεκ καταϊφι, καζαν τιπι, ουίσκι, μοχίτο και … μπουγάτσα μπορεί να βρει κανείς σε παγωτατζίδικο της Θεσσαλονίκης.

Από τα… best seller του καταστήματος στην πλατεία Ναυαρίνου, είναι η γεύση μπουγάτσα και φραπέ, ενώ στις ψηλά προτιμήσεις των καταναλωτών βρίσκονται επίσης οι ανατολίτικες γεύσεις και η σοκολάτα με stevia.

Οι τιμές κυμαίνονται στα 20 ευρώ το κιλό.

