Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ χώρος για εικονικές δίκες και προσομοιώσεις συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου

Εγκαινιάστηκε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το ανακαινισμένο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής, όπου θα φιλοξενούνται εικονικές δίκες αλλά και προσομοιώσεις του Κοινοβουλίου. Τον χώρο αυτό, όπου θα γίνεται ουσιαστικά η διασύνδεση της γνώσης με την πράξη, θα χρησιμοποιήσουν όχι μόνο οι καθηγητές και οι φοιτητές της Νομικής Σχολής, αλλά και η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για τη διεξαγωγή εικονικών δικών όλων των δικαιοδοσιών. Την κορδέλα έκοψαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, ενώ τα έργα ξεκίνησαν τον περασμένο Δεκέμβριο και χρηματοδοτήθηκαν από την πρυτανεία, το ΕΣΠΑ και ιδιωτική χορηγία.

Υποδεχόμενος τους παρευρισκόμενους, ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αναστασιάδης, επισήμανε ότι στο ανακαινισμένο αμφιθέατρο «δημιουργείται η σύνδεση της γνώσης με την πράξη» ενώ αναφέρθηκε και στην τελευταία έρευνα που διενεργήθηκε σε φοιτητές του ΑΠΘ και αποκάλυψε ότι κατά τα 2/3 επιθυμούν εφαρμοσμένη γνώση. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η Νομική Σχολή έχει το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην ανώτατη εκπαίδευση για την τεχνητή νοημοσύνη μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Παναγιώτης Γκλαβίνης, σημείωσε ότι εκτός από τις εικονικές δίκες ο χώρος μπορεί να μετατραπεί σε χώρο Κοινοβουλίου και το έδρανο του μάρτυρα να γίνει έδρανο του αγορητή. Ευχαρίστησε, παράλληλα, όσους συνέβαλαν στην ανακαίνιση της αίθουσας, τους εργαζόμενους στη Σχολή, την πρυτανεία που συνέβαλε στο μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αυτής της ανακαίνισης και τον δικηγόρο Σάκη Κεχαγιόγλου για τη χορηγία του.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, χαρακτήρισε κόσμημα τον ανακαινισμένο χώρο και τόνισε: «Αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, αυτό είναι το πανεπιστήμιο του σήμερα και του αύριο, αυτό είναι που πρέπει να προβάλλεται και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους του. Από εδώ ξεκινά η γνώση». Ο ίδιος δήλωσε συγκινημένος και περήφανος που είναι μέλος της οικογένειας του ΑΠΘ, έκανε λόγο για ένα διεθνές εξωστρεφές πανεπιστήμιο και σημείωσε ακόμη ότι τα αμφιθέατρα της Ιατρικής Σχολής προήλθαν από τα έσοδα του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος Ιατρικής.

Εξάλλου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης επισήμανε: «Αυτή η υποδομή, η προσπάθεια του ΑΠΘ και της Νομικής Σχολής, είναι ακόμη ένα δείγμα ότι βρίσκεται μπροστά, ότι τεκμηριώνει εμπράκτως τον ισχυρισμό και την περηφάνια που έχουμε όλοι μας για αυτό το πανεπιστήμιο της χώρας. Δείχνει ότι είναι μπροστά προς την σωστή κατεύθυνση, για την εφαρμοσμένη πρακτική. Η γνώση που μαθαίνουμε σε όλες τις σχολές ανεξαιρέτως, θα πρέπει να έχει έναν άμεσο αντίκτυπο, ένα θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία ή στο αναπτυξιακό πρότυπο που θέλουμε να προσφέρουμε». Αναφέρθηκε ακόμη στην εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός νέου υπουργείου ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Απαραίτητη η διαφύλαξη του πανεπιστημίου

Την ανάγκη διαφύλαξης του πανεπιστημίου υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Αφού θυμήθηκε την προσωπική του διαδρομή στη Νομική Σχολή, έστειλε και ένα μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση λέγοντας: «Το πανεπιστήμιο πρέπει πάντα να παραμείνει ένας χώρος για την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ποτέ δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στους μπαχαλάκηδες και τους διάφορους περίεργους να εκτρέψουν το πανεπιστήμιο από αυτό για το οποίο φτιάχτηκε. Και αυτό δεν είναι δουλειά της αστυνομίας, δεν είναι δουλειά της πρυτανείας, δεν είναι δουλειά της διοίκησης. Είναι και δουλειά της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας. Πρέπει να κρατήσουμε το πανεπιστήμιο στα χέρια μας και να βρούμε τρόπους να κάνουμε αυτές τις θλιβερές μειοψηφίες να αισθανθούν μειοψηφικές και ξένες με εμάς τους υπόλοιπους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, έφερε και εκείνη στο μυαλό της μνήμες από την πορεία της στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και απευθυνόμενη στους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Σχολής είπε: «Πρέπει να διαφυλάξουμε το πανεπιστήμιο όσο μπορούμε περισσότερο. Είστε όλοι νέοι, έχετε την ορμή της νιότης, όνειρα, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για οτιδήποτε, όχι όμως με ακραίο τρόπο. Και εγώ ήμουν σε πορείες, ήμουν νέα, κρατούσαμε πανό την εποχή του 1982 που δεν ήταν από τις πιο εύκολες εποχές, καθώς υπήρχαν και αντιμαχόμενες παρατάξεις, υπήρχαν πάρα πολλά, αλλά πάντα υπήρχε ένας σεβασμός στον χώρο του πανεπιστημίου. Δεν υπήρχαν διάφοροι εξωπανεπιστημιακοί θύλακες μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτοί δεν έχουν καμία δουλειά μέσα στο πανεπιστήμιο. Αν δεν διαφυλάξετε εσείς το πανεπιστήμιο, ποιος περιμένετε να το διαφυλάξει;».

«Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή»

Η κ. Παπαδοπούλου χαρακτήρισε, άλλωστε, την νομική επιστήμη ως την κορωνίδα της επιστήμης και υπογράμμισε: «Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλή. Ο Έλληνας δικαστής εργάζεται περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους δικαστές και στέκεται πάντα στο ύψος των περιστάσεων. Ο σεβασμός στους θεσμούς είναι πάνω από όλα. Μόνο αν λειτουργούν οι θεσμοί ζούμε σε μια ελεύθερη δημοκρατία».

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η απονομή της δικαιοσύνης και η ποιότητά της συναρτώνται από την ποιότητα των νομικών σπουδών, οι καθηγητές πανεπιστημίου έχουν ένα μερίδιο ευθύνης για το τι δικαιοσύνη έχουμε στη χώρα μας, και το πανεπιστήμιο έχει μια μεγάλη ευθύνη για να αναπτύξει την κριτική σκέψη των φοιτητών. Παράλληλα, συνέστησε προσοχή στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που παρέχει θα πρέπει να ελέγχονται. Τόνισε ακόμη τη σημασία της ουσιαστικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομικών στην Ελλάδα και έδωσε έμφαση στην δεοντολογία και την ηθική αυτοδέσμευση των νομικών.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Γιάννης Συμεωνίδης, γενικός επίτροπος της επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, σχολίασε ότι «δεν νοείται θεωρία χωρίς πράξη και πράξη χωρίς θεωρία» επομένως, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι υπάρχει πλέον αυτή η αίθουσα στη Νομική Σχολή «προκειμένου η νέα γενιά, με τη φρεσκάδα της νιότης και τον ενθουσιασμό της ηλικίας, να μπορέσει να επιβεβαιώνει όσα μαθαίνει σε αυτά τα έδρανα και αν πράγματι μπορούν να υλοποιηθούν στην πραγματική ζωή».

Στην εικονική δίκη αναφέρθηκε η Ταξιαρχία Κόμβου, σύμβουλος Επικρατείας και γενική διευθύντρια της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, λέγοντας ότι είναι ένα από τα βασικά εργαλεία στο πλαίσιο της κατάρτισης. Επιπλέον είπε ότι στην αίθουσα που εγκαινιάστηκε σήμερα η διαδικασία αυτή «θα διευρυνθεί με την όσμωση που θα υπάρχει όχι μόνο από τους δικαστικούς λειτουργούς που οργανώνουν τις εικονικές δίκες, αλλά και με τους σπουδαστές της σχολής, και τους φοιτητές προτυχιακούς και μεταπτυχιακούς».

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Φινοκαλιώτης σημείωσε: «Η σημασία αυτής της ιδέας είναι διττή: αφενός είναι μια δημιουργία μιας καλύτερης υποδομής, αφετέρου είναι ένα όραμα για το πώς χρειάζεται να μετεξελιχθεί ο νομικός κόσμος σε σχέση με την εκπαίδευση». «Πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη είναι τόσο σημαντική ως εχέγγυο όλου του κράτους δικαίου που δεν μπορούμε παρά να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να φροντίσουμε να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου» πρόσθεσε.

Ιδιαίτερα συγκινημένος δήλωσε ο δικηγόρος Σάκης Κεχαγιόγλου και ανέφερε ότι η δωρεά του είναι ένα αντιχάρισμα στη Σχολή του, τα νιάτα του, το πτυχίο του, την καριέρα του και τη ζωή του.

Στην εκδήλωση παρέστη ακόμη η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μελίνα Δερμεντζοπούλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ