Συχνή μορφή ημικρανίας συνδέεται με τα εγκεφαλικά επεισόδια μετά τα 45 χρόνια

Η ημικρανία με αύρα, που κάνει τους πάσχοντες να βλέπουν κουκίδες, σπίθες ή τεθλασμένες γραμμές στο οπτικό τους πεδίου ή τους προκαλεί βουητό και ζάλη, είναι πολύ συνηθισμένη.

Υπολογίζεται ότι την εκδηλώνει το 12% του γενικού πληθυσμού, με πολλούς πάσχοντες να εκδηλώνουν και δυσκολίες στην ομιλία ή μουδιάσματα των άκρων.

Τώρα, μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξή της συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο αναπτύξεως εγκεφαλικού επεισοδίου, το οποίο μπορεί να εκδηλωθεί ακόμα και σε μεσήλικες άνδρες.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύονται στην ιατρική επιθεώρηση Neurology. Όπως γράφουν οι ερευνητές, η ημικρανία με αύρα σχετιζόταν έως πρότινος με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κυρίως στις νεαρές γυναίκες (ηλικίες κάτω των 45 ετών).

Λίγα ήταν όμως γνωστά για την δυνητική συσχέτισή της με ανάλογα επεισόδια σε μεσήλικες και ηλικιωμένου.

Για να καλύψουν αυτό το κενό, οι επιστήμονες ενέταξαν στη μελέτη τους 11.381 εθελοντές, ηλικίας 45 ετών και άνω. Το 55% εξ αυτών ήσαν γυναίκες. Το σχεδόν 10% είχαν διαγνωσθεί με ημικρανία, με το 43% από αυτούς να εκδηλώνουν ημικρανίες με αύρα. Οι περισσότεροι παρουσίαζαν οπτικά συμπτώματα πριν αρχίσει ο ημικρανικός πονοκέφαλός τους.

Τα ευρήματα

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ και άλλα ακαδημαϊκά κέντρα των ΗΠΑ, παρακολούθησαν τους εθελοντές τους επί 6,4 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα κατέγραφαν τα εγκεφαλικά επεισόδια μεταξύ τους.

Όπως διαπίστωσαν, έως το τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως εγκεφαλικό είχε πάθει:

Το 3% των συμμετεχόντων χωρίς ημικρανία

Το 4% όσων πάθαιναν ημικρανικές κρίσεις

Εξετάζοντας ξεχωριστά τους πάσχοντες από ημικρανίες με αύρα από εκείνους χωρίς αύρα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εγκεφαλικό εκδήλωσε:

Το σχεδόν 5% όσων εκδήλωναν ημικρανίες με αύρα

Το 3% όσων είχαν ημικρανίες χωρίς αύρα

Οι ερευνητές υπολόγισαν πως οι εθελοντές τους με ημικρανία με αύρα είχαν κατά 73% περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν εγκεφαλικό επεισόδιο. Αντιθέτως, οι ημικρανικές κρίσεις χωρίς αύρα δεν φάνηκε να φέρουν ανάλογο κίνδυνο.

Αυξημένος κίνδυνος στους άνδρες

Οι επιστήμονες υπολόγισαν επίσης ότι ειδικά οι άνδρες, ηλικίας κάτω των 72 ετών, είχαν 3,67 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν εγκεφαλικό επεισόδιο εάν είχαν οποιουδήποτε τύπου ημικρανία (με ή χωρίς αύρα). Δεν βρήκαν όμως ανάλογη συσχέτιση στις γυναίκες της μελέτης ή στους μεγαλύτερης ηλικίας άνδρες.

Τα ευρήματα αυτή ήταν απρόσμενα, λένε οι ερευνητές. Και αυτό διότι οι έως τώρα μελέτες συσχέτιζαν τις αρνητικές εκβάσεις της ημικρανίας κυρίως με τις γυναίκες.

Τα νέα ευρήματα αφορούν τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια. Πρόκειται για αυτά που οφείλονται σε παρεμπόδιση της ροής αίματος στον εγκέφαλο και όχι σε αιμορραγία.

Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν πού μπορεί να οφείλονται οι συσχετίσεις που παρατήρησαν. Και επισημαίνουν πως απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να βρεθούν οι πιθανές εξηγήσεις και να επαληθευτούν τα ευρήματά τους.

Πηγή: iatropedia.gr