Αλέξης Τσίπρας για την ανακοίνωση νέου κόμματος: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί
Intime
THESTIVAL TEAM
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωσή του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Οι ανακοινώσεις από τον κ. Τσίπρα θα γίνουν στις 8 το απόγευμα της 26ης Μαΐου στην πλατεία Θησείου.
Με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να παρευρεθούν στην εκδήλωση με το εξής μήνυμα:
“Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Ο 20χρονος είχε στο κινητό ταυτότητα ενώ δεν είχε βγάλει ποτέ – 17χρονη είχε δελτίο με ψεύτικη ημερομηνία γέννησης
- Μαλού: Δεν ξέρω αν είμαι παραδοσιακή μαμά, δεν βρήκα κάπου μέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής μάνας
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν τρία άτομα που χτύπησαν και λήστεψαν άνδρα – Ο ένας έκανε φασαρία στο Αστυνομικό Τμήμα