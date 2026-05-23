Αλέξης Τσίπρας για την ανακοίνωση νέου κόμματος: Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωσή του νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

Οι ανακοινώσεις από τον κ. Τσίπρα θα γίνουν στις 8 το απόγευμα της 26ης Μαΐου στην πλατεία Θησείου.

Με σημερινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Τσίπρας απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να παρευρεθούν στην εκδήλωση με το εξής μήνυμα:

“Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί”.