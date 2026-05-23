Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός και εννιά τραυματίες σε επίθεση ρωσικού drone σε κηδεία

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μία νεκρώσιμη πομπή σήμερα στα περίχωρα της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν εννέα, έγινε γνωστό από έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο.

Ο Όλεχ Χριχόροφ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επίθεση του ντρόουν σημειώθηκε στον δρόμο, κοντά σε ένα λεωφορείο.

Το Σούμι βρίσκεται σε απόσταση 30 χλμ από τα σύνορα και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια του πολέμου.

