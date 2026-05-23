Γεωργιάδης για Κοβέσι: Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε αίτημά της για άρση ασυλίας – Αν το είχαμε κάνει εμείς, φαντάζεστε τι θα γινόταν;

Απάντηση στις επικρίσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Το Ευρωκοινοβούλιο μόλις πριν λίγες μέρες απέρριψε αίτημα άρσης ασυλίας Ευρωβουλευτού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φαντάζεστε εμείς να είχαμε απορρίψει τα αιτήματα για τους συναδέλφους μας τί θα γινόταν; Και όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε όχι στην κ. Κοβέσι διότι οι ευρωβουλευτές θεώρησαν την ερευνά της πλημμελή και με πολιτικά κίνητρα υποκινούμενη» δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης στο X.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Επειδή βλέπω πολλούς κλαυθμούς και οδυρμούς εδώ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πόσο “αντιευρωπαϊστές είμαστε κλπ” απλώς υπενθυμίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο μόλις πριν λίγες μέρες απέρριψε αίτημα άρσης ασυλίας Ευρωβουλευτού από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φαντάζεστε εμείς να είχαμε απορρίψει τα αιτήματα για τους συναδέλφους μας τί θα γινόταν; Και όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε όχι στην κ. Κοβέσι διότι οι ευρωβουλευτές θεώρησαν την ερευνά της πλημμελή και με πολιτικά κίνητρα υποκινούμενη. Τώρα θα μου πείτε ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται αντιευρωπαϊκά…ή ότι θα κόψει η κα Κοβέσι την χρηματοδότηση και από αυτό…..είπαμε η EPPO είναι ένας νέος θεσμός και έχει δρόμο ακόμη για να βρει τις ισορροπίες του:

Η υπόθεση Niebler (19 Μαΐου 2026)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μυστική ψηφοφορία της Τρίτης 19 Μαΐου, αρνήθηκε να άρει την ασυλία της ευρωβουλευτή του ΕΛΚ Angelika Niebler (CSU), αποτρέποντας έτσι έρευνα της EPPO για εικαζόμενη κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων. Η ψηφοφορία ήταν 309 υπέρ της άρσης, 283 κατά, με 53 αποχές — άρα η άρση δεν εγκρίθηκε (χρειάζεται πλειοψηφία).

Η EPPO είχε υποβάλει το αίτημά της τον Ιούλιο 2025, βάσει στοιχείων ότι η Niebler φέρεται να χρησιμοποίησε κοινοβουλευτικούς βοηθούς που χρηματοδοτούνταν από την ΕΕ για ιδιωτικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών ταξιδιών και υποθέσεων του κόμματος CSU άσχετων με το κοινοβουλευτικό της έργο.

Η EPPO δήλωσε ότι η άρνηση άρσης της ασυλίας δημιουργεί διαδικαστικό εμπόδιο: ως αποτέλεσμα, η έρευνα δεν μπορεί να προχωρήσει πέρα από αυτό το προκαταρκτικό στάδιο».