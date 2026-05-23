Πιερία: Έκλεψε από σπίτι ηλεκτρικές συσκευές και ανταλλακτικά αξίας 5.000 ευρώ

Δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού για κλοπή σε περιοχή της Πιερίας σχηματίστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την έρευνα προέκυψε πως ο άνδρας τον περασμένο Μάρτιο, αφαίρεσε από τον εξωτερικό χώρο εξοχικής οικίας σε περιοχή της Πιερίας, ηλεκτρικές συσκευές και ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η δικογραφία σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Δίου- Ολύμπου.