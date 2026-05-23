Πορτογαλία: Ενώπιον ανακριτή ξανά η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στον δρόμο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Πορτογαλία με «πρωταγωνίστρια» μια Γαλλίδα μητέρα 41 ετών, η οποία κατηγορείται ότι εγκατέλειψε τους δυο γιους της ηλικίας 4 και 5 ετών σε ένα δάσος αφού πρώτα τους είχε δέσει τα μάτια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει σήμερα (23.05.2026) το Γαλλικό Πρακτορείο, η μητέρα έφθασε το πρωί μαζί με τον σύντροφό της στο δικαστήριο του Σετούμπαλ, στη νότια Πορτογαλία, προκειμένου να συνεχιστεί η ανάκρισή της, η οποία διακόπηκε χθες το βράδυ έπειτα από αρκετές ώρες ακρόασης.

Μετά το τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, η γυναίκα ηλικίας 41 ετών και ο άνδρας ηλικίας 55 ετών αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να προφυλακιστούν για φερόμενες πράξεις κακοποίησης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης.

Έπειτα από τη σύλληψή του την Πέμπτη από τις πορτογαλικές αρχές, το ζευγάρι οδηγήθηκε χθες ενώπιον ενός ανακριτή του δικαστηρίου του Σετούμπαλ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χλμ νότια της Λισαβόνας, σε κοντινή απόσταση από την περιοχή όπου τα αγοράκια εντοπίστηκαν από έναν οδηγό το βράδυ της Τρίτης, ενώ έκλαιγαν και κάθονταν στην άκρη ενός δρόμου.

Την Παρασκευή, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κατά την αποχώρησή τους με ένα αστυνομικό βαν, ο Μαρκ Μπ. φώναξε «Πορτογαλία Αρμαγεδδών» απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα, κατά την άφιξή τους, είχε φωνάξει δύο φορές «Σας αγαπώ», την ώρα που η Μαρίν Ρ. σιγοτραγουδούσε μια μελωδία.

Σήμερα το πρωί, η αστυνομία φρόντισε να μην αποβιβαστούν από το βαν, μέχρι το όχημα να εισέλθει πλήρως στον χώρο στάθμευσης του δικαστηρίου και να κλείσει η πόρτα. Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μπόρεσαν στη συνέχεια να τους δουν μέσα από ένα παράθυρο του κτιρίου.

Εν αναμονή του επαναπατρισμού τους στη Γαλλία, τα παιδιά έχουν ανατεθεί σε ανάδοχη οικογένεια. Τα δύο αδελφάκια ζούσαν μαζί με τη μητέρα τους στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία, την ώρα που ο πατέρας τους είχε το δικαίωμα «περιορισμένων και υπό επίβλεψη» επισκέψεων, εξήγησαν οι πορτογαλικές αρχές.

Οι γαλλικές αρχές αναζητούσαν τη μητέρα και τα παιδιά από τις 11 Μαΐου 2026, όταν ο πατέρας κατήγγειλε την εξαφάνισή τους.