ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ιεράπετρα: Νεκρός 75χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με ταξί

Η σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων, το μεσημέρι του Σαββάτου στο οδικό δίκτυο μεταξύ Μύρτου και Μουρνιών, είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 75χρονου οδηγού.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ertnews.gr, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά για άγνωστο λόγο, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της πρωινής βροχής. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα μεταξύ αυτών ο 75χρονος να έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το άλλο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικές δυνάμεις. Ο 75χρονος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου και κατέληξε. Ο οδηγός του ταξί είναι καλά στην υγεία του.

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Ιεράπετρας.

Ιεράπετρα

