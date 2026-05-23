Αντίστροφη μέτρηση για τις Πανελλαδικές: “Το 70% των μαθητών μπορούν να σπουδάσουν αυτό που θέλουν” – Οι ειδικοί δίνουν απαντήσεις

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι οποίες ξεκινούν την ερχόμενη Παρασκευή αναφέρθηκε ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και τους Δημήτρη Κοτταρίδη και Νίνα Κασσιμάτη, χαρακτηρίζοντας «υπερβολικό θόρυβο» τα όσα λέγονται για αυτή την περίοδο της μαθητικής ζωής, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που αποτελεί «κατάλοιπο μιας άλλης εποχής». Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου περίπου το 30% των μαθητών εισαγόταν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σήμερα το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70%, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι, πλην ορισμένων περιζήτητων σχολών όπως οι ιατρικές, νομικές και ψυχολογικές, υπάρχει η δυνατότητα οι μαθητές να σπουδάσουν το αντικείμενο που επιθυμούν, καθώς υπάρχουν σχολές με ευρύ φάσμα βάσεων. «Ένας μαθητής που θα γράψει πάνω από 12 μπορεί να σπουδάσει αυτό που θέλει, αρκεί να ξέρει τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό ζήτημα είναι ο σωστός καθορισμός στόχου.

Παράλληλα, στάθηκε στη νοοτροπία που επιμένει διαχρονικά για συγκεκριμένα επαγγέλματα, επισημαίνοντας ότι η αντίληψη “γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος” παραμένει ισχυρή από τη δεκαετία του ’60, ενώ χαρακτήρισε λανθασμένη την υποτίμηση τεχνικών επαγγελμάτων, σημειώνοντας ότι «οικονομικά δεν υπάρχει διαφορά» σε πολλές περιπτώσεις.

Αναφερόμενος στη διαδικασία των εξετάσεων, τόνισε ότι οι μαθητές δεν επιλέγουν επάγγελμα αλλά σπουδές, επισημαίνοντας πως η σύνδεση σπουδών και επαγγέλματος δεν είναι πλέον άμεση. Όπως είπε, βασικό κριτήριο πρέπει να είναι το τι αρέσει στον μαθητή να διαβάζει, καθώς αυτό αποτελεί ένδειξη για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ψυχολογική προετοιμασία των υποψηφίων, συστήνοντας ξεκούραση, αποφυγή υπερβολικού διαβάσματος και διατήρηση ρουτίνας, ενώ υπογράμμισε ότι «ένα κουρασμένο μυαλό δεν μπορεί να αποδώσει». Παράλληλα, συμβούλευσε τουςμαθητές να αντιμετωπίζουν κάθε εξέταση ξεχωριστά και να μην συγκρίνουν τις απαντήσεις τους μετά το τέλος κάθε μαθήματος.

Τέλος, απευθυνόμενος στους γονείς, σημείωσε ότι πρέπει να διατηρούν την ίδια στάση όπως και την προηγούμενη χρονιά, αποφεύγοντας την υπερβολική πίεση, καθώς «η υπερβολική φροντίδα φτιάχνει ένα κλίμα πάρα πολύ κακό για τις εξετάσεις».

Από την πλευρά της, η ψυχολόγος Δήμητρα Κωνσταντινίδου ανέδειξε την έντονη ψυχολογική πίεση που βιώνουν οι έφηβοι, τονίζοντας ότι η απαίτηση να αποφασίσουν για το μέλλον τους σε ηλικία 16-18 ετών λειτουργεί ως «θηλιά στο λαιμό» για τα παιδιά.

Όπως εξήγησε, σε αυτή την ηλικία οι νέοι δεν είναι σε θέση να λάβουν τόσο καθοριστικές αποφάσεις, καθώς η ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη δεν έχει ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι «καλούνται να αποφασίσουν για το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια περίοδο που δεν μπορούν να αποφασίσουν βασικά πράγματα».

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο βάρος που μεταφέρεται από το οικογενειακό περιβάλλον, σημειώνοντας ότι τα παιδιά συχνά κουβαλούν προσδοκίες ολόκληρης της οικογένειας, γεγονός που εντείνει το άγχος και την πίεση για επιτυχία. «Νιώθουν ότι κρίνονται αξιακά και με βάση το πώς θα τους δει ο κόσμος», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η έννοια της επιτυχίας έχει ταυτιστεί αποκλειστικά με τις Πανελλαδικές, με αποτέλεσμα οι μαθητές να θεωρούν την αποτυχία καταστροφική, ενώ υπογράμμισε ότι «δεν είναι αποτυχία το να μην περάσω φέτος στις εξετάσεις», καθώς υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές.

Η κ. Κωνσταντινίδου επισήμανε επίσης την ανάγκη ουσιαστικού επαγγελματικού προσανατολισμού, υπογραμμίζοντας ότι η βασική ερώτηση προς τα παιδιά πρέπει να είναι «τι σου αρέσει να κάνεις», ενώ σημείωσε ότι το σχολείο οφείλει να δίνει περισσότερες ευκαιρίες έκθεσης των μαθητών σε διαφορετικά πεδία.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τα επίπεδα ψυχικής υγείας των εφήβων, αναφέροντας ότι «ένας στους πέντε μαθητές εμφανίζει κατάθλιψη», ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται και αυτοκτονικός ιδεασμός, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος της πίεσης που βιώνουν οι νέοι.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΓΕΛ ξεκινούν στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορίας, Φυσικής και Οικονομίας.

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής

Από όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περιμένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου ενώ οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται περίπου στις 10 Αύγουστου.