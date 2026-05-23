Κίνα: Οκτώ νεκροί, δεκάδες παγιδευμένοι σε ορυχείο άνθρακα

Τουλάχιστον οκτώ εργαζόμενοι σε ορυχείο άνθρακα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι σε στοές έπειτα από έκρηξη αερίου στη μονάδα αυτή της βορειοανατολικής Κίνας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των θυμάτων που μεταδόθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν ενέσκηψε το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το Νέα Κίνα.

Στις 06:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας), 201 άνθρωποι, ανάμεσά τους οι οκτώ νεκροί, είχαν βγήκαν στην επιφάνεια, ενώ 38 παρέμεναν παγιδευμένοι σε στοές και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονταν, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που μετέδωσε η ίδια πηγή, που επικαλέστηκε τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα», να προσφερθούν φροντίδες στους τραυματίες και να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, πάντα κατά το Νέα Κίνα.

Ο κ. Σι τόνισε ότι οι αρχές πρέπει να «αντλήσουν μαθήματα από το συμβάν αυτό (…), να παραμένουν μόνιμα σε επαγρύπνηση για την εργασιακή ασφάλεια (…) και να προλαμβάνουν και να αποτρέπουν τέτοια μείζονα και καταστροφικά ατυχήματα», πρόσθεσε το πρακτορείο.

Μερικές ώρες νωρίτερα, το Νέα Κίνα μετέδωσε ότι οι 16 από τους παγιδευμένους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και είχε διευκρινίσει πως το επίπεδο μονοξειδίου του άνθρακα–άχρωμου και άοσμου αερίου–ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η ασιατική δύναμη κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εκλύσεις CO2, όπως και στην κατανάλωση άνθρακα, πρώτης ύλης που θεωρείται πιο αξιόπιστη λύση σε σύγκριση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας λόγω των διαλείψεων στην παροχή.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας συχνά χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ