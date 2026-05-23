“Η Καρυάτιδα!” του Γιώργου Καπουτζίδη έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η Καρυάτιδα!, η απολαυστική, ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ, ετοιμάζει βαλίτσες και ξεκινά το μεγάλο καλοκαιρινό της ταξίδι, με πρώτο σταθμό το Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Ιουνίου.

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;

Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται.Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα.

Με αφορμή μια εξαιρετική θεατρική ιδέα, η Καρυάτιδα! γίνεται μια πικρή κωμωδία, μια σάτιρα εθνικής αυτογνωσίας, ένα φαρσοκωμικό πορτρέτο μιας χώρας που μπορεί να συγκινείται βαθιά, να διχάζεται θεαματικά και να αυτοϋπονομεύεται με αξιοζήλευτη συνέπεια — συχνά όλα μαζί, ταυτόχρονα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης υπογράφει ένα έργο αιχμηρό, ευφυές και απολαυστικά άβολο, που πίσω από το γέλιο αποκαλύπτει με ακρίβεια χειρουργείου τα αντανακλαστικά, τις αντιφάσεις και τα εθνικά μας σπορ.

Η Κατερίνα Μαυρογεώργη σκηνοθετεί με ρυθμό, νεύρο και απόλυτη αίσθηση του κωμικού timing μια παράσταση που προχωρά με φόρα, εκπλήξεις και αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κέντρο της ελληνικής ψυχής.

Μετά από δύο χρόνια μεγάλης επιτυχίας, η Καρυάτιδα! συνεχίζει το φετινό καλοκαίρι με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Και φέρνει μαζί της ό,τι ακριβώς την έκανε ακαταμάχητη: γέλιο, κοφτερή σάτιρα και την αφοπλιστικά αμήχανη υπενθύμιση ότι το εθνικό μας δράμα συχνά απέχει ελάχιστα από την κωμωδία.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μαυρογεώργη

Σύμβουλος δραματουργίας-Καλλιτεχνικός συνεργάτης: Αντώνης Αντωνόπουλος

Σκηνικά: Άρτεμις Φλέσσα

Κοστούμια: Ιφιγένεια Νταουντάκη

Μουσική: Larry Gus

Κίνηση: Σοφία Πάσχου

Φωτισμοί: Βάσια Ατταριάν

Σχεδιασμός βίντεο: Τάσος Γκολέτσος

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθέτιδος: Σοφία Σταθάτου

Βοηθός σκηνογράφου: Αγγελική Βασιλοπούλου-Καμπίτση

Βοηθός φωτίστριας: Σεραφείμ Ράδης

Βοηθός ενδυματολόγου: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Β’ βοηθός σκηνοθέτιδος: Κορίνα Βεζυργιάννη

Σχεδιασμός κομμώσεων: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Σχεδιασμός μακιγιάζ: Olga Faleichyk

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά): Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη

Ημέρα: Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου

Ώρα: 21:00

Θέατρο Δάσους

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

