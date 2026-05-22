Κρήτη: “Έλεγε ότι θα σε πυροβολήσω και θα σου ρίξω χειροβομβίδα” – Τρόμος για 22χρονη από τον πρώην σύντροφό της

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε περιοχή του Ηρακλείου στην Κρήτη σήμερα, σε ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Θύμα μία 22χρονη και δράστης ο 26χρονος πρώην σύντροφός της.

Σύμφωνα με την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία που έκανε η νεαρή, ο 26χρονος πρώην σύντροφός της στην Κρήτη, δεν ξεπέρασε ποτέ το γεγονός ότι του ζήτησε να χωρίσουν. Μάλιστα, την χθες της τηλεφώνησε και την απείλησε ότι θα την πυροβολήσει. Η κοπέλα τρομοκρατήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια των αστυνομικών.

«Επί έναν μήνα με ενοχλούσε επανειλημμένα με τηλεφωνήματα. Εχθές, η βραδιά ήταν λίγο πιο έντονη όταν έμαθε ότι ένας συνάδελφος από τη δουλειά θα ερχόταν στο σπίτι. Όταν του είπα να χωρίσουμε, αυτός έγινε πιο κακός, πιο έντονος και εχθές νόμιζε ότι τον απατούσα, ενώ έχουμε χωρίσει, και ότι έχω βάλει κάποιον άλλον στη ζωή μου. Αυτό φύτρωνε μέσα του και χθες ήταν το τελικό. Ήρθε από το σπίτι, εγώ δεν βρισκόμουν εκεί. Είχα ειδοποιήσει τους αστυνομικούς από την πρώτη στιγμή», λέει η ίδια στο MEGA.

«Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει»

Οι αστυνομικοί, εκτιμώντας ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα, προχώρησαν στην απομάκρυνσή της από το σπίτι και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί.

«Με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε ότι θα κάνω κακό στις γονείς σου, ότι θα σε πυροβολήσω, ότι θα βάλω χειροβομβίδα στο σπίτι που μένεις, ότι θα πυροβολήσει το σπίτι μου, το μαγαζί που εργάζομαι. Μου έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα πριν και μου είπε ‘θα έρθω σπίτι σου, θα σε βρω, θα σε σκοτώσω’. Όταν καταλάβαμε ότι είναι κάτω από το σπίτι μου, εκεί η Αστυνομία επενέβη. Ήταν ένα μαχαίρι κουζίνας και ένα μαχαίρι το κρητικό που έχουμε εδώ στην Κρήτη. Παραδοσιακό. Μου είχε πει ότι είχε δείρει την πρώην γυναίκα του, ότι την είχε χτυπήσει και είχε κάνει και αυτή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία».

Ο 26χρονος συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

«Μας έχει πει ότι τώρα κανέναν μήνα, με το που του είπε να χωρίσουν, την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και χθες το βράδυ ήταν το αποκορύφωμα. Την έπαιρνε τηλέφωνο, αυτή δεν του απαντούσε. Εν τω μεταξύ, έφτασε ένας συγγενής, ένας γνωστός μας, στο σπίτι των κοριτσιών. Το έμαθε αυτός ότι ήταν γνωστός μας στο σπίτι και κάνουν τα παιδιά παρέα και την έπαιρνε τηλέφωνο. Φώναζε και ότι θα την σκοτώσει, θα κάνει κακό σε εμάς. Θα κάνει κακό στη δουλειά», λέει η μητέρα της 22χρονης.

«Με την καθοδήγηση της Αστυνομίας που ήρθε, ήρθε και αυτός και καταχτύπαγε και ‘θα σε κάνω και θα σε σκοτώσω και θα σου ρίξω τη γεμιστήρα’. Κι έτσι σιγά – σιγά με τη βοήθεια της Αστυνομίας και να είναι καλά τα παιδιά, τον πιάσανε. Βρέθηκαν δύο μαχαίρια από ό,τι ξέρω κι εγώ, το ένα ήταν επάνω του και το άλλο ήταν στο αυτοκίνητό του. Από την στιγμή που του είπε να χωρίσουν και μετά, αν γίνει συγκεκριμένα, όλο αυτό», συμπληρώνει.

Γνώριμος των Αρχών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είναι γνώριμος των Αρχών καθώς τον Αύγουστο του 2025 συνελήφθη για εξύβριση και απειλή σε βάρος γυναίκας, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της τότε συζύγου του.