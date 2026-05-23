MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Πάνω από 80 οι νεκροί από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε 82 νεκρούς αυξήθηκε ο απολογισμός από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Συνολικά, 247 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο ορυχείο αυτό, στη Λιουσενγιού, όταν συνέβη το δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα), διευκρίνισε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα (Xinhua).

Σύμφωνα με το CCTV, συνεχίζει να αγνοείται η τύχη εννέα ανθρώπων.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε νωρίτερα εντολή να κινητοποιηθούν «όλα τα μέσα» για τη φροντίδα των τραυματιών και ζήτησε να διενεργηθεί έρευνα σε βάθος για το δυστύχημα, σύμφωνα με το πρακτορείο Νέα Κίνα.

Το ορυχείο αυτό βρίσκεται κάπου 500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, στην επαρχία Σανσί, επίκεντρο της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων άνθρακα στην Κίνα.

Η εργασιακή ασφάλεια στα κινεζικά ορυχεία θεωρείται πως έχει βελτιωθεί τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη σε σειρά μέτρων των αρχών. Μολαταύτα, τα δυστυχήματα παραμένουν συχνά στον τομέα αυτόν δραστηριότητας, καθώς η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας πολλές φορές χαρακτηρίζεται υπερβολικά χαλαρή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ΕΡΤ θέλει και τα δικά της δικά της, και τα δικά μας δικά της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Προχωρούμε με τη Γαλλία στη σύσταση ομάδας για την προστασία των θαλασσών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ελβετίας – Έμφαση στις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 40 τραυματίες από επίθεση ουκρανικών drones σε Λύκειο του Λουχάνσκ

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας: Έκοψε τη σύνδεση άρον άρον στον αέρα – “Έλα, πάμε, σας παρακαλώ”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι: Ό,τι πιο απάνθρωπο μπορεί να δει κάποιος στο ΕΣΥ