Καρυστιανού: Στελέχη του κόμματός μας είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας

Διευκρινίσει για τα στελέχη του κόμματος δίνει με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαρία Καρυστιανού, στον απόηχο των ανακοινώσεων που έκανε από τη Θεσσαλονίκη, όπου μεταξύ άλλων γνωστοποίησε το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία”.

Όπως τονίζει η κ. Καρυστιανού, τα στελέχη στο νέο της πολιτικό εγχείρημα είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.

«Για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα», σημειώνει χαρακτηριστικά. κάνοντας μάλιστα λόγο για δημοσιεύματα που «επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος».

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι βασικές αρχές και οι στόχοι τού υπό ίδρυση Κινήματός μας “ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ” περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία η επικεφαλής του Κινήματος παρουσίασε χθες στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ της Θεσσαλονίκης και είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα μας: https://xekiname.gr όπου και θα αναρτώνται οι μόνες θέσεις που εκφράζουν το Κίνημά μας.

Στην ίδια βάση, στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους.

Γι’ αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος. Και αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης.

Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις, τις οποίες επεξεργάζονται με επιτυχή αποτελέσματα οι άρτια οργανωμένες ομάδες μας, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και ειδικούς με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία ανά αντικείμενο ενδιαφέροντος (οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, εξωτερική πολιτική – άμυνα, υγεία κοκ».