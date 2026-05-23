Τουρκία: Η στιγμή που πεζογέφυρα καταρρέει μετά τη σύγκρουση με φορτηγό – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άγκυρα όταν φορτηγό με ανυψωμένη καρότσα συγκρούστηκε με πεζογέφυρα, προκαλώντας την κατάρρευσή της.

Όπως φαίνεται στο βίντεο το φορτηγό που είχε ανυψωμένη την καρότσα του δεν σταματάει, συνεχίζει να κινείται στον δρόμο και προσκρούει στην πεζογέφυρα. Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση κατάρρευση της κατασκευής, με αποτέλεσμα διερχόμενα οχήματα ενδεχομένως και πεζοί να κινδυνεύσουν.

Οι πρώτες αναφορές σημειώνουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η δημοτική αρχή της Άγκυρας και οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να διασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα συντρίμμια. 

Οι αρχές προειδοποιούν τους διερχόμενους να αποφύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί η πεζογέφυρα, ενώ εξετάζεται η στατικότητα άλλων κατασκευών της ίδιας περιοχής για την αποφυγή μελλοντικών ατυχημάτων.

Τουρκία

